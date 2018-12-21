© РИАМО
, Ипполитова Мария
В столичном Театре Луны 20 декабря состоялась премьера новой версии пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта» от болгарского режиссера Лилии Абаджиевой.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Театр Луны под руководством народного артиста России Сергея Проханова пригласил известного театрального режиссера из Болгарии Лилию Абаджиеву для постановки новой версии бессмертной пьесы Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
В новой постановке, как и в шекспировские времена, играют одни мужчины.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Роли исполнят актеры Артур Сопельник, Дмитрий Воронин, Артем Крестников, Дмитрий Беседа, Семен Литвинов, Андрей Гаркунов и Денис Рыжов.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Лилия Абаджиева – лауреат национальных и международных премий, приверженец школы Станиславского и практик Мейерхольда и Таирова.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Дебютный спектакль режиссера прошел по пьесе Гоголя «Женитьба» в Софии.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Множество оригинальных спектаклей в Болгарии, России и других странах режиссер поставила именно по произведениям Шекспира.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
«Все этапы моего развития как режиссера так или иначе связаны с Шекспиром. Я начала обращаться к его творчеству еще в студенческие годы. <…> Шекспир заставляет меня верить, что существует определенная граница, после преодоления которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, божественное и демоническое перестают восприниматься как противоречия», – говорит режиссер.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
Репетиции новой версии спектакля «Ромео и Джульетта» начались в Театре Луны 30 октября. К названию спектакля добавили хештег – #алхимиялюбви.
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
© РИАМО
, Ипполитова Мария
На фото: премьера спектакля «Ромео и Джульетта» в Театре Луны
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