«Все этапы моего развития как режиссера так или иначе связаны с Шекспиром. Я начала обращаться к его творчеству еще в студенческие годы. <…> Шекспир заставляет меня верить, что существует определенная граница, после преодоления которой жизнь и смерть, реальное и воображаемое, божественное и демоническое перестают восприниматься как противоречия», – говорит режиссер.