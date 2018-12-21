РИАМО - 21 дек. Парк «Патриот» Минобороны РФ, расположенный в Подмосковье, приглашает всех желающих отметить новогодние праздники на территории военно-исторического комплекса, посетителей ждет насыщенная программа, говорится в сообщении пресс-службы парка.

«В парке «Патриот» Московской области с 3 по 6 января состоятся новогодние праздники. Мероприятия пройдут в музейном комплексе среди экспонатов, представляющих живую историю. Боевые машины, овеянные славой Великой Победы, и редкие военные трофеи создадут уникальную атмосферу Нового года», – отмечается в сообщении.

Кроме того, состоится открытие лыжной трассы. Также гостей парка ждут: новогодняя елка, театрализованная интерактивная программа, детские спектакли, викторины, аквагрим, мастер-классы, тир, тематическая фото-точка, конкурсы.

Двадцать девятого и 30 декабря парк работает с 10:00 до 18:00 (кассы работают с 10:00 до 17:00). А 31 декабря и 1 января парк будет закрыт. Со 2 по 8 января с 10:00 до 18:00 (кассы работают с 10:00 до 17:00).

Для удобства посетителей организован общественный транспорт: железнодорожная станция «Голицыно» – парк «Патриот» с – железнодорожная станция «Голицыно».

Парк «Патриот» расположен в Одинцовском районе, недалеко от Кубинки. Он открылся в 2015 году. Для посещения открыты военно-исторический комплекс «Партизанская деревня», центр военно-тактических игр, многофункциональный огневой центр, музейная площадка, конгрессно-выставочный центр. На демонстрационных площадках под открытым небом представлены образцы советской и российской бронированной, авиационной, бронетанковой и специальной техники.