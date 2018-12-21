РИАМО - 21 дек. В Одинцовском районе энергетики провели масштабные командно-штабные учения по ликвидации условной аварийной ситуации, связанной с прекращением энергоснабжения потребителей в период низких температур, говорится в сообщении пресс-службы АО «Мособлэнерго».

Крупнейшие отраслевые учения энергетиков региона впервые были организованы на базе АО «Мособлэнерго» и прошли под руководством министра энергетики Подмосковья Леонида Неганова.

«По легенде, причиной обесточивания потребителей в Одинцово стало обрушение опоры линии электропередач в результате дорожно-транспортного происшествия (ДТП) по улице Верхнепролетарской. Вследствие технологического сбоя без света остались более 68 тысяч человек и почти семь десятков социально-значимых учреждений города и района», – говорится в сообщении.

Для устранения масштабной аварии создали оперативный штаб, наладили видеоканалы связи со всеми задействованными структурами, привлекли силы и средства энергетических компаний региона, дежурно-диспетчерских служб Одинцовского района, МЧС, а также органов государственной власти и местного самоуправления.

По итогам учений крупнейшим электросетевым компаниям Подмосковья АО «Мособлэнерго» и ПАО «МОЭСК» Неганов поручил совместно с администрацией Одинцовского района проработать детали карт оперативного реагирования, вводимые в случае масштабных аварийных отключений.

Слаженные действия энергетиков, МЧС, дежурно-диспетчерских, коммунальных служб района и администрации в ходе учений получили положительную оценку руководства профильного министерства.

«Проведение таких масштабных учений обусловлено необходимостью отработки всех этапов взаимодействия энергетиков и муниципальных оперативных служб при крупных аварийных отключениях в зимнее время. Цель сегодняшних учений – еще раз отработать все действия для того, чтобы наши бригады были готовы к любым ситуациям, оперативно и профессионально справлялись с устранением их последствий», – сказал главный инженер АО «Мособлэнерго» Сергей Царьков.

Командно-штабные учения по отработке действий персонала в случае масштабных аварийных отключений в период низких температур проводятся в Московской области ежегодно в конце декабря.