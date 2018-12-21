РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске 29-летнего мужчину признали виновным в совершении действий сексуального характера в отношении 10–летней дочери своей сожительницы и приговорили к 14 годам заключения, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

«Собранные следователем следственного отдела по городу Подольск ГСУ СК России по Московской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 29-летнему мужчине. Он признан виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности 10-летней дочери своей сожительницы. Приговором суда мужчине назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», – говорится в сообщении.

Следствием и судом было установлено, что с августа по октябрь 2017 года обвиняемый неоднократно совершал в отношении 10-летней девочки действия сексуального характера. В ходе следствия обвиняемый свою вину не признал.

В рамках расследования уголовного дела было проведено большое количество допросов, осмотров, очных ставок, экспертиз, в том числе судебно-медицинские, судебно-гинекологические, психолого-психиатрические, сексолого–психолого-психиатрические, заключения которых легли в основу обвинения.