РИАМО - 21 дек. На юге столицы на Дорожной улице произошел пожар на территории нескольких гаражей и поста охраны, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«Двадцать первого декабря в 15:56 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дорожная, дом 52, напротив, где по предварительной информации происходит загорание будки охраны и нескольких одноэтажных металлических гаражей. Площадь пожара составляет около 120 квадратных метров», – говорится в сообщении.

На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.