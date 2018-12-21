РИАМО - 21 дек. На юге столицы на Дорожной улице произошел пожар на территории нескольких гаражей и поста охраны, площадь возгорания составила 120 квадратных метров, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.
«Двадцать первого декабря в 15:56 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Дорожная, дом 52, напротив, где по предварительной информации происходит загорание будки охраны и нескольких одноэтажных металлических гаражей. Площадь пожара составляет около 120 квадратных метров», – говорится в сообщении.
На месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения. Сведений о пострадавших не поступало.
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