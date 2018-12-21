РИАМО – 21 дек. Жители Подмосковья теперь могут оценить работу спортивных комплексов региона на сайте общественно-спортивного движения «Живу Спортом» в рамках проекта «Оцени наш ФОК», говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«На сайте общественно-спортивного движения «Живу Спортом»: живуспортом.рф в пилотном режиме запущен проект «Оцени наш ФОК». Функция включает в себя возможность оценки физкультурно-оздоровительных комплексов региона по пятибалльной шкале, написания расширенного отзыва. Пользователям также доступны информационные описания объектов с учетом их особенностей, их местоположение на интерактивной карте с расчетом расстояния и контакты», – отмечается в материале.

Взаимодействие с объектом в режиме онлайн доступно на главной странице сайта: живуспортом.рф в разделе «Спортивные центры».

«Жители Подмосковья получили уникальную возможность – оценивать, писать отзывы и, по сути, влиять на жизнь спортивных объектов региона. Пожелания, замечания, предложения, прямое взаимодействие со спортивными центрами – все это включит в себя специальный раздел сайта «Живу Спортом» – «Оцени наш ФОК», – сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

По его словам, данный функционал позволит вывести работу объектов спорта на новый уровень и сделать их еще более комфортными для посещения, а также оперативно отреагировать на тот или иной запрос.