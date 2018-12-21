РИАМО – 21 дек. Пожарные подмосковных Мытищ ликвидировали возгорание в бане в деревне Афанасово, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Двадцать первого декабря в 12:03 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в бане по адресу: городской округ Мытищи, деревня Афанасово, улица Закрытая аллея, дом №63», – говорится в сообщении.

В тушении пожара были задействованы две единицы техники и семь человек.

«Сохраняйте спокойствие, не поддавайтесь панике. Соблюдайте правила пожарной безопасности! В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия: 8(498)505-41-70», – заключается в материале.