РИАМО - 21 дек. Информация о взрывном устройстве в ресторане на Тверской улице оказалась ложной, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

«Проводились необходимые мероприятия. Каких-либо подозрительных предметов не обнаружено», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что соответствующие проверки проводились по адресу: улица Тверская, дом 6, строение 2.

По данным сервиса «Яндекс.Карты» здесь располагается ресторан «Арагви».