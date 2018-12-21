РИАМО - 21 дек. В Одинцовском районе к 2019 году заменят все контейнерные площадки в связи с внедрением новой схемы обращения с отходами, на месте существующих оборудуют новые, с двумя цветными баками – серым и синим, говорится в сообщении пресс-службы администрации Одинцовского района.

В администрации Одинцовского района 20 декабря прошло заседание форума «Управдом». На встрече обсудили внедрение новой схемы обращения с отходами, так как с 2019 года в Подмосковье начнут действовать новые стандарты раздельного сбора мусора. Жители должны будут разделять мусор, а затем помещать его в серые и синие баки. Один предназначен для смешанных отходов, другой – для сухих.

«У жителей возникает достаточное количество вопросов по этому поводу (раздельного сбора мусора – ред.). На форуме мы максимально доступно и предельно просто рассказали жителям о раздельном сборе мусора. Участникам раздавались тематические материалы, а в холле администрации для наглядности были установлены баки синего цвета. Также для максимальной информированности в социальных сетях и наших СМИ регулярно публикуются материалы, касающиеся новой схемы обращения с отходами», – сказал заместитель руководителя администрации по вопросам ЖКХ Михаил Коротаев.

В форуме «Управдом» также принял участие представитель Рузского регионального оператора. Именно эта компания будет обслуживать территорию Одинцовского района и заниматься сбором, транспортировкой, обработкой, утилизацией, обезвреживанием и захоронением твердых коммунальных отходов (ТКО).

Единый предельный тариф на вывоз мусора, действующий на территории муниципалитета – 949 рублей 56 копеек за кубометр отходов с учетом НДС. В платежках появится новая строка – «Вывоз коммунальных отходов». Тариф одинаковый и для частного сектора, и для многоквартирных домов.