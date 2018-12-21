РИАМО - 21 дек. Москвичам рассказали, как уберечь здоровье питомцев в новогодние праздники, специалисты рекомендуют погулять с четвероногим любимцем до запуска петард и фейерверков, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Как уточняется в материале, шум от петард и яркие вспышки фейерверков могут вызвать стресс у домашних животных, а непривычная еда – нарушить работу желудка.

«Новый год – праздник веселый и шумный. Петарды, хлопушки, громкая музыка – все это создает хорошее настроение у людей, но может стать источником стресса для домашних животных», – отмечается в сообщении.

Домашние животные восприимчивы к шуму и ярким вспышкам света. Они могут испугаться взрыва петарды или фейерверка и убежать. В состоянии стресса питомец может покалечить себя или нанести травмы людям. Особенно это касается крупных собак.

Специалисты рекомендуют выгулять собаку до начала новогодних празднований.

«Выводить пса на прогулку нужно на поводке и желательно в наморднике. Ветеринары советуют чипировать животное или надеть на него ошейник с жетоном, на котором указан адрес и номер телефона хозяина. Так увеличатся шансы быстрее найти домашнего любимца, если он все-таки убежит, испугавшись громкого шума», – дополняется в материале.

Если у питомца есть проблемы с сердцем, дыханием или нервной системой, то рекомендуется дать ему успокоительное. Назначить нужное лекарство может только ветеринар.

«Во время новогодних праздников хозяева часто кормят питомцев со своего стола. Этого делать нельзя. От непривычной пищи у животного нарушается работа желудочно-кишечного тракта», – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, нужно следить, чтобы животные не глотали мишуру, новогодние игрушки, электрические гирлянды. Все это может вызвать непроходимость кишечника. От этого животное становится апатичным и вялым, у него снижается аппетит, начинаются приступы рвоты, раздувается живот.

Если у домашнего любимца замечен хотя бы один из этих симптомов, нужно срочно обратиться к ветеринару, так как невнимание может привести к смерти любимца.