РИАМО – 21 дек. В подмосковном Ступине пожарные рассказали школьникам о правилах пожарной безопасности в быту и мерах безопасности при обращении с пиротехническими изделиями в рамках семинара, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В средней общеобразовательной школе №2 городского округа Ступино прошел семинар по теме «Безопасность возьми с собой». На семинаре присутствовали заместители по безопасности образовательных учреждений горокруга, сотрудники ФГКУ «31 отряд федеральной противопожарной службы по Московской области», сотрудники ОНД по Ступинскому району и представители ОМВД по городскому округу Ступино.

«Ученики младших классов вместе с родителями показали театрализованное представление на тему «Огонь друг – огонь враг». Ребята еще раз напомнили всем гостям о том, что спички детям не игрушка, что с огнем нужно быть осторожным. Спели частушки и рассказали стихи на противопожарную тему», – говорится в сообщении.

Сотрудники ОНД по Ступинскому району провели с детьми беседы по соблюдению требований пожарной безопасности в быту, по мерам безопасности при обращении с пиротехническими изделиями. Также ученики старших классов наглядно показали гостям первичные средства пожаротушения и рассказали, как их применять.

«Сотрудники МЧС России уверены – проведение подобных мероприятий способствует снижению риска возникновения чрезвычайных ситуаций, так как именно в дошкольном и школьном возрасте закладываются основные навыки безопасного поведения», – заключается в материале.