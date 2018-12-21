РИАМО (БАЛАШИХА) - 21 дек. В подмосковной Балашихе по предписанию Госжилинспекции управляющая организация (УК) «Радиант+» восстановила температуру горячего водоснабжения, теплоизоляцию на трубопроводе, также привела в порядок места общего пользования и подвалы в одном из домов на улице Юбилейной в микрорайоне Железнодорожный, сообщается на сайте надзорного ведомства.

Житель дома №4, корпус 3 по улице Юбилейной сообщил в надзорное ведомство, что общедомовое имущество находится в ненадлежащем состоянии. В ходе проверки жилищные инспекторы зафиксировали, что температура горячего водоснабжения не соответствует нормам, места общего пользования и подвалы дома захламлены, штукатурно-окрасочный слой стен и потолков нарушен, цоколь в районе входа в подвал разрушен, а теплоизоляция на трубопроводе частично отсутствует. Управляющей организации предписали выполнить ремонт.

«УК «Радиант+» в полном объеме исполнила предписание Госжилинспекции Московской области об устранении нарушений, выявленных государственными жилищными инспекторами в доме №4, корпус 3 по улице Юбилейной», – сказал руководитель надзорного ведомства Вадим Соков.

Контрольная проверка показала, что ремонтные работы произведены в полном объеме, общее имущество привели в надлежащее состояние.

В отношении управляющей организации возбудили административное дело по статье «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований». На данный момент дело находится на рассмотрении в суде.