РИАМО - 21 дек. В подмосковном Пушкине возводится пристройка к средней общеобразовательной школе №8 на улице Чехова, ввод нового объекта образования в эксплуатацию запланирован до 1 сентября 2019 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Согласно проектной документации, предусмотрено строительство четырехэтажного учебного корпуса, рассчитанного на 450 мест. Общая площадь здания составит 8 тысяч квадратных метров.

«В здании разместятся 18 учебных классов, технические и вспомогательные помещения. Также предусмотрено утепление фасада функционирующего здания школы, замена старых оконных блоков на новые, замена кровельного покрытия с утеплением», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

На прилегающей территории будет обустроено спортивное ядро, в составе которого беговые дорожки, баскетбольные площадки и площадки с турниками, площадки для прыжков в длину и высоту, добавил он.

Заказчиком работ выступает МКУ «Управление капитального строительства» города Пушкино. Строительные работы ведутся в соответствии с графиком.