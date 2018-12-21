РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 дек. Сотрудники полиции в Подольске задержали 28-летнего местного жителя по подозрению в краже строительного вагончика стоимостью более 50 тысяч рублей, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть 4 отдела полиции УМВД России по Подольску поступило заявление от 35-летнего жителя Москвы. Он рассказал, что неизвестный украл с территории участка на улице Нагорная строительный вагончик стоимостью 55 тысяч рублей.

«Сотрудниками уголовного розыска в результате оперативно-разыскных мероприятий был установлен и задержан 28-летний местный житель (Подольска – ред.). По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража», – говорится в сообщении.

Подозреваемый подписал подписку о невыезде, ему грозит максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.