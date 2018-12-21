РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В микрорайоне Климовск Подольска в пятницу вечером вывезут строительный мусор, оставленный после демонтажа детской площадки на Первомайской улице, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник администрации муниципалитета.

«В микрорайоне Климовск Подольска на Первомайской улице у дома №1 на прошлой неделе начали демонтировать детскую площадку. Часть элементов убрали, а часть оставили, так как нужно было оперативно убирать территорию округа от снега. Сегодня (21 декабря - ред.) они приступили к дальнейшему демонтажу. Увезти оставленные в ходе работ элементы и строительный мусор должны сегодня в течение дня», – сказал сотрудник.

Он добавил, что данная площадка была огорожена сигнальной лентой и опасности для жителей не представляла.