РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Глава Королева Александр Ходырев вручил руководителю администрации Королева Юрию Копцику почетный знак «За заслуги» I степени и медаль «80 лет Королеву», передает корреспондент «РИАМО в Королеве».

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений и другие. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram на странице главы.

«Вместе мы достигли больших успехов, многое сделали, многое еще впереди. От всей души благодарю за вклад в развитие города и поздравляю с наступающими праздниками», – сказал Ходырев.

Почетный знак «За заслуги» I степени и медаль «80 лет Королеву» получил руководитель городской администрации Юрий Копцик. Также награды получили сотрудники городской администрации. Почетные знаки и грамоты Мособлдумы получили медики, работники культуры и образования. Благодарности получили руководители предприятий сферы ЖКХ, сотрудники градообразующих предприятий.