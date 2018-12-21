РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольский завод ОАО «ПЭМЗ» планирует разработать и произвести первые насосы для авиастроительной промышленности к 2020 году, сообщил «РИАМО в Подольске» первый заместитель гендиректора ОАО «ПЭМЗ» Александр Теплинский.

ОАО «Специальное монтажное управление Подольский электромеханический завод» («ПЭМЗ») в пятницу отметило свой 100-летний юбилей. Предприятие было создано в качестве главной монтажной организации министерства оборонной промышленности для выполнения специальных монтажных и пусконаладочных работ. Сегодня в его стенах выпускают современное модернизированное военное оборудование, а также оборудование для подводных лодок.

«Текущий год (2018 год – ред.) был сложным. Могу сказать однозначно, что основная деятельность мало того, что продолжена, но были сохранены и технологические, и технические активы. Всего на данный момент нами было подписано семь контрактов, и мы уже приступили к их выполнению. Продукция производится», – сказал Теплинский.

По его словам, завод также занимается проектированием и подготовкой к производству новых насосов для авиастроительной промышленности, причем именно для гражданского сектора.

«В настоящий момент такая продукция покупается только зарубежом. Мы рассчитываем, что сможем представить первые образцы уже в течение двух лет», – добавил Теплинский.

Он отметил, что также продолжается выпуск гидравлических систем для кораблей, которые необходимы для успокоителей качки и управления.