РИАМО - 21 дек. Подмосковные детские технопарки – «Кванториумы» – в Королеве и Красногорске за 2018 год посетили 8 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«В 2018 году областные «Кванториумы» в Королеве и Красногорске посетили 8 тысяч человек. На данный момент обучение в них проходят почти 1,5 тысячи детей», – сказала Забралова.

Она напомнила, что «Кванториумы» представляют собой новый формат дополнительного образования для школьников, способствующий раскрытию навыков и ранней профориентации.

«Первый «Кванториум» был открыт два года назад, ежегодно мы отмечаем рост желающих пройти там обучение. В технопарке в Королеве наибольшей популярностью у детей пользуются космические и IT-направления. Осенью этого года был открыт второй детский технопарк – в Красногорске. За это время уже порядка 250 детей захотели обучаться в нем, из них большинство выбрали направление «промышленная робототехника». Все обучение проходит на бесплатной основе с использованием новейшего оборудования», – отметила Забралова.

В Реутове также функционирует детский технопарк «Изобретариум», где под руководством специалистов инновационных предприятий дети и подростки Подмосковья приобретают навыки в направлениях: космокванториум, биокванториум, IT-кванториум, робокванториум, VR/AR, энерджикванториум, Hi-tech.

«Кванториумы» – это технопарки для детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет. Проект ставит своей целью вовлечь как можно больше учащихся в инженерно-конструкторскую и научно-исследовательскую деятельность в самых разных областях.