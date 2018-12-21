РИАМО - 21 дек. По просьбам жителей в ТиНАО запустили 13 автобусных маршрутов, которые соединяют отдаленные населенные пункты с городской инфраструктурой и обеспечивают горожан комфортным транспортом, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Десять маршрутов проходят между поселениями округа, остальные три связывают их с прилегающими районами, а также станциями метро «Тропарево» и «Юго-Западная». Впервые городской транспорт начал курсировать между населенными пунктами поселения Рязановское», – говорится в сообщении.

На маршрутах работают 77 автобусов. Ожидается, что они будут перевозить более 30 тысяч пассажиров в сутки.

Новые автобусы отправились в Троицк, Пучково и Шеломово, поселение Киевский, к железнодорожным станциям «Крекшино», «Кокошкино», «Щербинка», «Бекасово-1» и «Бекасово-Сортировочное». Теперь жители Троицка могут без пересадок добраться до таких крупных предприятий, как наноцентр «Техноспарк» и завод «Синикон». Транспорт останавливается у офисов «Мои документы», школ, детских садов, поликлиник и крупных торговых центров.

На маршруте работает частный перевозчик ООО «Таксомоторный парк №20» по государственному контракту. На маршрутах курсируют современные и комфортные автобусы экологического класса «Евро-5». В них установлены системы видеонаблюдения, кондиционирования и отопления салона, информационные табло, электронные указатели номера маршрута. В автобусах работает единая для города система оплаты проезда, а также действуют все льготы.

В сентябре в Москве уже запустили восемь новых автобусных маршрутов, а к сентябрю 2019 года планируется запустить еще девять маршрутов на территории ТиНАО, обслуживать которые будут 57 новых автобусов.

«Сегодня мы запустили новые маршруты для 73 тысяч жителей ТиНАО. Мы спроектировали их так, чтобы комфортный транспорт появился в пешей доступности у жителей округа. Новые транспортные связи появились также в отдаленных поселениях, где раньше не было городских автобусов. Ожидаем, что ежедневно по новым маршрутам автобусы будут перевозить около 30 тысяч человек», – заключил заместитель мэра Москвы в столичном правительстве, глава департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов.