РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. В подмосковном Подольске более 20 человек пострадали на железнодорожных путях в 2018 году, самыми опасными участками являются перегоны «Силикатная-Подольск» и «Подольск-Гривно», сообщается на сайте администрации муниципалитета.

С целью профилактики и предупреждения транспортных происшествий с гражданами в зоне движения поездов в период с 17 декабря до 29 декабря 2018 года на железнодорожной станции «Подольск» проводятся оперативно-профилактические мероприятия, направленные на обеспечение безопасности граждан при нахождении на территории железной дороги.

«Одними из самых травмоопасных участков в Подольске являются перегоны «Силикатная – Подольск», «Подольск – Гривно», а также станции «Силикатная», «Подольск». За 2018 год в границах округа было допущено 23 случая травмирования граждан, пострадали 24 человека. Из них со смертельным исходом – 13 граждан», – говорится в сообщении.

Основной причиной травмирования стало хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте (15 человек), а также переход через железнодорожные пути по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора (6 человек).

Нередко жертвами несчастных случаев на железной дороге становятся дети. Основной причиной их травматизма является хождение по железнодорожным путям в неустановленном месте, а также нахождение на пешеходном настиле перед близко идущим поездом.

«Родителям следует обратить особое внимание на разъяснение детям правил нахождения на железной дороге и самим строго следовать этим правилам. Переходить железнодорожные пути можно только в установленных и оборудованных для этого местах, убедившись в отсутствии приближающегося поезда. При переходе железнодорожных путей запрещается пользоваться телефонами, наушниками», – заключается в материале.