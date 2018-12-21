РИАМО - 21 дек. Многокилометровые пробки образовались на дорогах столицы вечером в пятницу, пробки уже достигли восьми баллов из десяти максимальных, по данным сервиса «Яндекс.Пробки».

Плотное движение зафиксировано на севере МКАД, на внутренней и внешней сторонах, а также на обеих сторонах автодороги на востоке наблюдаются большие затруднения. Пробки сковали оба кольца – Садовое и Третье транспортное, а также улицы в центре столицы.

По прогнозу сервиса, ситуация ухудшится после 18:00, пробки составят девять баллов, после 19:00 – восемь баллов. Нормализуется ситуация на дорогах после 20:00 – затруднения прогнозируют на уровне шести баллов и на уровне четырех – после 21:00.

В Москве и Подмосковье в пятницу облачная погода с небольшим снегом, минимальная температура воздуха составит минус 11 градусов.