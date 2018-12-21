РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. На территории Акуловского водоканала в подмосковном Королеве планируют создать зону отдыха и музей, сообщил глава города Александр Ходырев.

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram-аккаунте главы.

«Наши основные точки роста, на которые опирается сегодня стратегия развития города, находятся по разные стороны города, но соединены Акуловским водоканалом. Опыт Москвы и развитых стран показывает, что сейчас бизнес ищет благоустроенные пространства для размещения. Мы планируем масштабное развитие территории Акуловского водоканала, вдоль которого и будут сосредоточены площадки для научных разработок и финансовых инвестиций, с привлечением лучших специалистов», – сказал Ходырев.

Благоустройство позволит соединить части города, создать благоустроенные комфортные зоны для отдыха, открыть музей космонавтики, обустроить современную инфраструктуру для комфорта жителей и привлечения бизнеса.

В Королеве создано новое пешеходное пространство в историческом центре. Развитие пространства предусматривает второй этап: благоустройство пешеходной зоны вдоль парка по улице Октябрьская до стадиона «Вымпел», территории возле детской хоровой школы, сквера имени Терешковой, установку входной группы в сквере «Покорителей космоса». Все это планируется воплотить в жизнь в ближайшее время.