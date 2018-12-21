РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. В подмосковных Люберцах спасатели напомнили школьникам о правилах поведения при возникновении пожара, говорится в сообщении пресс-службы Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас».

«В преддверии новогодних и рождественских праздников пожарные 232 пожарно-спасательной части Люберецкого территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» посетили учеников 5-8 классов школы №23. Детям напомнили о правилах поведения при возникновении пожара и чрезвычайных ситуаций, номера телефонов экстренных служб», – отмечается в сообщении.

Также ребятам рассказали, каким образом и чем оснащают пожарные машины.