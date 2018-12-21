РИАМО - 12 дек. На территории Москвы и Подмосковья на вечер пятницы и на 22 декабря объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за снежных заносов, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

«Желтый» – это третий из пяти уровней опасности, он обозначает потенциально опасную погоду. На территории Подмосковья и Москвы его объявили на 24 часа с 21:00 пятницы.

Такой же уровень опасности объявили на территории Костромской, Калужской, Рязанской областей Центрального федерального округа.

В Москве и Подмосковье в пятницу будет облачная погода с небольшим снегом, минимальная температура воздуха составит минус 11 градусов.