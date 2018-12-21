РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве начали строительство технопарка, он позволит трудоустроить 3 тысячи человек, сообщил глава города Александр Ходырев.

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram-аккаунте главы.

«В процессе учебы в Сколкове мы с группой товарищей разработали стратегический план развития города. В Королеве началось строительство технопарка, уже сейчас там находятся девять резидентов, которые приносят в бюджеты всех уровней более 100 миллионов рублей. Технопарк строится на 17 гектарах земли. Это современные уникальные здания общей площадью 260 тысяч квадратных метров», – сказал Ходырев.

По его словам, половина этих помещений уже спроектирована. Здесь будет размещено более 200 резидентов. Для жителей Королева будет создано 3 тысячи рабочих мест.

На территории технопарка будут расположены те инновационные малые предприятия, чья продукция востребована в ракетно-космической отрасли. После того как серийное производство будет поставлено на поток, проект будет подан крупным градообразующим предприятиям, которые станут заказчиками.

Также в Королеве на территории ДСК-160 планируется строительство Иннопарка. Выделены средства на проектирование и обустройство улицы Тихонравова и Акуловского водовода, который должен стать центром притяжения всех структур.

«Наши главные цели понятны и очевидны. Это рост реальных доходов, повышение благосостояния жителей и стабильный рост всей экономики, создание комфортной городской среды, эффективное здравоохранение и высококлассное образование», – подчеркнул глава.