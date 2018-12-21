РИАМО - 21 дек. В подмосковной Истре завершили строительство пристройки к общеобразовательной школе №3, расположенной на улице Кирова, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

Новое здание МОУ СОШ №3 предназначено для размещения блока начальных классов, рассчитанного на 400 учащихся. Общая площадь трехэтажного учебного корпуса составляет порядка 9,5 тысячи квадратных метров.

«Проект реализован в рамках программы по ликвидации в подмосковных школах второй смены. Выдано разрешение на ввод объекта в эксплуатацию», – сказал министр стройкомплекса Московской области Руслан Тагиев.

В здании предусмотрено 12 учебных кабинетов, а также спортивный и компьютерный классы, актовый зал на 495 мест, столовая на 288 мест, медпункт, бытовые помещения.

На прилегающей территории установлены детские игровые комплексы, обустроены тротуары, места для отдыха, выполнено озеленение.