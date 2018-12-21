РИАМО – 21 дек. Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Рамазана Абдулатипова постпредом России при Организации исламского сотрудничества (ОИС), сообщает Газета.ru.

Другим указом Путин освободил Абдулатипова от должности спецпредставителя российского президента по вопросам гуманитарного и экономического сотрудничества с государствами Каспийского региона. Эту должность он занял в октябре 2017 года, после того как по собственному желанию покинул пост главы Дагестана из-за возраста.

«Назначить Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича постоянным представителем России при Организации исламского сотрудничества в городе Джидда, Королевство Саудовская Аравия», – говорится в указе.

Прежний постпред России при ОИС, посол РФ в Саудовской Аравии Сергей Козлов, освобожден от должности, которую он занимал по совместительству.