РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. Новая лаборатория в больнице Королева может стать одной из крупнейших в Подмосковье, сообщил глава города Александр Ходырев.

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram-аккаунте главы.

«При личной поддержке губернатора региона и правительства Московской области нам удалось привлечь колоссальные средства на ремонт учреждений здравоохранения. Многое уже сделано. В настоящее время ведется ремонт корпуса «ГД» Центральной городской больницы. Ранее здесь размещались лаборатория, операционный блок и реанимация, сейчас эти отделения временно располагаются в других корпусах», – сказал Ходырев.

По его словам, после проведенного ремонта лаборатория будет занимать площадь более тысячи квадратных метров и станет одной из крупнейших лабораторий региона. Минздрав уже приобрел для нее оборудование.

В ближайших планах ремонт корпуса «В», роддома, поликлиник в микрорайонах Текстильщик и Костино. На эти объекты уже готова проектно-сметная документация. Обновление всех городских учреждений здравоохранения планируется завершить в ближайшие три года.

Уже капитально отремонтированы две детские поликлиники, станция скорой помощи в микрорайоне Юбилейный, детское отделение поликлиники микрорайона Первомайский, терапевтическое отделение и женская консультация Костинской больницы, инфекционное отделение ЦГБ. Также было открыто новое отделение гемодиализа, которое полностью оснащено современным оборудованием и позволяет получать лечение более чем 40 пациентам в сутки.

Помимо этого, отремонтирован самый большой корпус больницы – «АБ», площадью более 11 тысяч квадратных метров, проведено его полное переоснащение медицинским оборудованием и мебелью.