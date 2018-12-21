РИАМО - 21 дек. Молодежь и ветераны Подмосковья заняли шесть призовых мест из 14 возможных в конкурсе лучших практик-2018 среди общественных организаций на лучшее мероприятие или акцию по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

«В Московской области ведется активная работа по патриотическому воспитанию молодежи. Только силами муниципальных и регионального отделения ВВПОД «ЮНАРМИЯ» в год проводится порядка 30 региональных мероприятий и более 4 тысяч акций и мероприятий на местах – это и массовые мероприятия, и волонтерские акции, и работа поисковых отрядов, и многое другое. Наработанные в процессе компетенции позволяют молодежи Подмосковья занимать большое количество призовых мест уже на конкурсах федерального уровня», – отметила министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева.

По ее словам, к примеру, в конкурсе лучших практик-2018 среди общественных организаций на лучшее мероприятие или акцию по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил молодежь и ветераны Подмосковья заняли шесть призовых мест из 14 возможных. Всего на конкурс было подано 412 работ.

В частности, конкурс проводился по пяти номинациям, например, лучшей первичной ветеранской организацией ОООВ ВС РФ по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил РФ стало Павлово-Посадское местное отделение Московского областного регионального отделения ОООВ ВС РФ.

Первое место в номинации «Лучший поисковый отряд» занял поисковый отряд «Восток», муниципальное учреждение по работе с молодежью «Молодежный центр городской округ Электрогорск МО», командир отряда Егор Черналов.

Также в номинации «Лучшая журналистская работа по пропаганде боевых традиций Вооруженных сил» второе место заняла Ксения Новожилова (Московская область, городской округ Бронницы) за телевизионный сюжет, посвященный Дню защитника Отечества в молодежной передаче «Zебра» муниципального учреждения «Бронницкие новости».

Победителем в номинации «Социально ориентированное СМИ» стало муниципальное унитарное предприятие «Редакция телерадио программы Ногинск», директор Валентин Бутенко, особо отмечены тележурналисты Наталья Гриднева, Надежда Захарчук и Ирина Хлебникова за телерепортажи, посвященные военной истории Богородского края и преемственность поколений защитников Отечества.

Вручение дипломов победителям проходило в Генеральном штабе Министерства обороны РФ. Работы на конкурс поступили со всех регионов Российской Федерации.