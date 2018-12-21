РИАМО - 21 дек. По губернаторской программе газификации в Подмосковье в этом году будут введены в эксплуатацию газопроводы в 50 населенных пунктах, все работы выполняются в соответствии с графиком, сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Дмитрий Голубков.

«В газовом хозяйстве Подмосковья 2018 год завершается с высокими производственными результатами. <…> Уходящий год для «Мособлгаза» стал рекордным по всем показателям. У нас уже 58 тысяч газовых сетей в Подмосковье, сети растут. Мы построили большое количество газопроводов по губернаторской программе газификации. В этом году построили 50 объектов и порядка 250 километров новых газораспределительных сетей. Новые газопроводы в 50 населенных пунктах дали возможность газифицировать дома более чем 10 тысяч человек», – сказал Голубков.

Он отметил, что каждое четвертое технологическое присоединение к газовым сетям в России совершается в Подмосковье. При этом за последние пять лет темпы газификации выросли в четыре раза.

В предприятии внимательно следят за стоимостью газификации. Стоимость подключения первой категории абонентов составляет 62,2 тысячи рублей.

Она включает строительство газопровода от источника до границ земельного участка. Кроме того, уже более одного миллиона абонентов пользуются личным кабинетом клиента «Мособлгаза», где можно оформить более 15 услуг.

«Год стад рекордный и с точки зрения уплаты налогов – ожидается беспрецедентный рост отчислений государству. Около 8,5 тысяч человек работают на предприятии, большинство из них – жителей Московской области и новой Москвы. Для нас очень важна локальная привязка сотрудников к местам их работы. Также «Мособлгаз» достиг высших показателей по выручке, 40 с лишним миллиардов рублей», – подчеркнул Голубков.

Он отметил, что благодаря акционированию предприятие получило больше гибкости в решении стоящих перед ним задач. При этом единственным учредителем «Мособлгаза» остается правительство Подмосковья.

Ранее Голубков сообщал, что в эксплуатацию ввели пять газопроводов в городских округах Павловский Посад, Чехов, городах Можайск, Серпухов и в селах Раменского района. Общая протяженность построенных сетей составляет 15,52 километра. Газопроводы построены для повышения надежности работы существующей газораспределительной системы.

Программа «Развитие газификации в Московской области до 2025 года» – самая масштабная из принятых в регионе за последние десятилетия. Всего с 2013 года в рамках программы построено свыше 1,8 тысячи километров газопроводов и газифицировано более 350 населенных пунктов. При этом порядка 153 тысяч жителей региона получили возможность подключить к газу свои дома.

Обо всех объектах программы «Развитие газификации в Московской области до 2025 года», намеченных к сдаче в эксплуатацию, можно узнать в разделе «Программа газификации Московской области» на сайте «Мособлгаза».

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