РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве в 2019 году планируют завершить ремонт корпуса «ГД» городской больницы и запустить клинико-диагностическую лабораторию, написал в своем Instagram-аккаунте главный врач больницы Эдуард Шпилянский.

Реконструкцию больницы и лекарственное обеспечение главный врач обсудил на встрече с жителями города, на которой он также подвел итоги работы больницы в 2018 году.

«В следующем году (2019 году – ред.) мы планируем завершить реконструкцию корпуса «ГД» и запустить клинико-диагностическую лабораторию, также планируется начать ремонт в корпусе «В», – написал Шпилянский.

Капитальный ремонт планируется начать в родильном доме, поликлиниках в микрорайонах Текстильщик и Костино.

Вопрос лекарственного обеспечения тоже стал темой обсуждения. Его планируют полностью решить в начале 2019 года.