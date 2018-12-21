РИАМО - 21 дек. Один человек пострадал в результате пожара, который произошел в квартире на улице Хабаровской на востоке столицы, двоих человек спасли пожарные, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Москве.

«В 15:10 <…> поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Хабаровская, дом 19, корпус 3, где происходило загорание в одной из квартир, расположенной на втором этаже девятиэтажного жилого дома. Площадь пожара составила около 10 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Двоих человек спасли и передали медикам. Есть один пострадавший. С третьего этажа были спасены четыре человека, включая двух детей.

«Принятыми мерами в 15:23 пожар был локализован, а в 15:27 – ликвидирован», – уточняется в сообщении.