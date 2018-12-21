РИАМО (КОРОЛЕВ) - 21 дек. В подмосковном Королеве в 2019 году капитально отремонтируют 30 дорог, сообщил глава города Александр Ходырев.

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги 2018 года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram-аккаунте главы.

«С 2015 по 2017 годы была капитально отремонтирована 71 дорога общей площадью 549 тысяч квадратных метров. А в 2018 году мы вышли на рекорд – 94 дороги общей площадью 350 тысяч квадратных метров! Капитальный ремонт в 2019 году запланирован еще на 30 городских дорогах, большую часть из них выбрали сами жители с помощью голосования на портале «Добродел», – сказал Ходырев.

Большое внимание уделяется развитию транспортной инфраструктуры в городе. В настоящее время ведется большая работа по замене автобусных павильонов. Их будет установлено более 80.

Масштабным проектом станет реконструкция Станционной улицы, которая ликвидирует проблему транспортной доступности в микрорайоны города. Проект реконструкции улицы прошел экспертизу и полностью утвержден. Данная улица включена в госпрограмму на 2018-2019 годы.

Всего в Королеве 229 километров дорог общей площадью 1,3 миллиона квадратных метров.