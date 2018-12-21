РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 21 дек. Депутату Московской областной думы Владимиру Жуку вручили знак Мособлдумы «За вклад в развитие законодательства», говорится в сообщении пресс-службы депутата.

«Знаком Мособлдумы «За вклад в развитие законодательства» был награжден депутат Владимир Жук. Награду народному избраннику вручил председатель парламента Игорь Брынцалов на заключительном заседании думы в 2018 году. Грамотой Мособлдумы за плодотворную работу в 2018 году был отмечен помощник-референт Владимира Жука Александр Серов», – отмечается в сообщении.

Брынцалов поблагодарил депутатов за активную работу на территории со своими избирателям. Он отметил, что во время избирательных кампаний были проведены мероприятия, встречи по ключевым для региона и муниципалитетов вопросам граждан, которые были сформированы в закон о наказах избирателей.

«Празднование 25-летия Мособлдумы – это было важное событие, которое неразрывно связано с принятием Конституции России. Мы подошли к этому с большим опытом законотворческой работы – более 4,5 тысяч законов принято Мособлдумой за 25 лет, приняты десятки тысяч решений, постановлений, вопросов. Законы всех шести созывов отражают каждую сферу жизнедеятельности Подмосковья», – подчеркнул Брынцалов.

Он особо отметил работу депутатов в муниципальных образованиях, взаимодействие с избирателями и советами депутатов.

«Мы приняли изменения в регламент работы думы – муниципальная неделя теперь совпадает с региональной неделей в государственной думе. Это положительно сказалось на эффективности. Мы можем контролировать реализацию государственных программ на местном уровне, взаимодействовать с советами депутатов, больше общаемся с жителями», – пояснил Брынцалов.

Жук поблагодарил за доверие, подчеркнув, что никаких успехов нельзя достичь, если рядом нет людей, на которых всегда можно опереться.