РИАМО - 21 дек. Семь социальных объектов введут в Троицком и Новомосковском округах (ТиНАО) во второй половине декабря, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«Всего по итогам года мы построим и сдадим в эксплуатацию 15 соцобъектов, восемь из них уже введено», – сказал руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

По его словам, готовятся к вводу детские сады, школы, поликлиники и два пожарных депо.

«С момента присоединения новых территорий к столице, с июля 2012 года, там возвели 70 социальных объектов», – пояснил Жидкин.

Он отметил, что 2019 год станет показательным с точки зрения развития социальной инфраструктуры за счет бюджета.

«Город построит более 10 соцобъектов», – уточнил глава департамента.