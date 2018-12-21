РИАМО (КОРОЛЕВ) – 21 дек. В подмосковном Королеве за год было создано более 1 тысячи предприятий малого бизнеса, сообщил глава города Александр Ходырев.

В пятницу в Королеве глава города подвел предварительные итоги года. Доклад Ходырева в зале ЦДК имени Калинина слушали ветераны, активные жители города, члены общественной палаты, почетные жители города, депутаты всех уровней, сотрудники градообразующих предприятий, представители общественных движений и другие. Жители Королева смогли посмотреть доклад в прямом эфире на телеканале «Королев-ТВ» и в Instagram на странице главы.

«Основу экономики города составляют градообразующие – якорные предприятия ракетно-космической отрасли. Важную роль в экономике города играет субъекты малого и среднего бизнеса. За год в нашем городе было создано свыше 1000 малых предприятий, благодаря чему появилось более 2500 новых рабочих мест», – сказал Ходырев.

Сегодня экономика города формируется на 33 % малыми предприятиями, успешно работают Фонд поддержки этих предприятий и штаб по развитию предпринимательства. Современный коворкинг-центр и бизнес-инкубатор принимают на своей базе более 300 организаций. Торгово-промышленная палата города насчитывает порядка 500 предпринимателей.