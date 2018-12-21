РИАМО - 21 дек. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли незаконный ввоз гражданином Великобритании наручных часов всемирно известного бренда Breguet на сумму более 5 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

При проведении таможенного контроля в отношении пассажиров, прибывших рейсом Лондон – Москва, сотрудники таможни остановили 56-летнего гражданина Великобритании. Мужчина проследовал через «зеленый» коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих таможенному декларированию.

«В ходе таможенного досмотра багажа пассажира были обнаружены наручные часы Breguet. В своем объяснении мужчина заявил, что часы были переданы ему из России, но в соответствии с внутренней политикой его компании он не мог принять их в качестве подарка. Гражданин Великобритании уверял, что намеревался вернуть их в Москву для реализации в благотворительных целях. Документы, подтверждающие стоимость, сотрудникам таможни не были предоставлены», – говорится в сообщении.

По результатам таможенной экспертизы установлено, что корпус и застежка наручных часов на кожаном ремешке Breguet модели Hora Mundi выполнены из платины 950 пробы. На циферблате голубого цвета изображены контуры Европы.

Таможенная стоимость товара составляет около 5,2 миллиона рублей, соответственно, сумма неуплаченных таможенных платежей – более 1,3 миллиона рублей.

В отношении гражданина Великобритании возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 16.2 КоАП РФ «Недекларирование либо недостоверное декларирование товаров». Товар изъят, дело находится на рассмотрении. Максимальное наказание за данное правонарушение – штраф в двукратном размере стоимости товаров и их конфискация.

Исходя из заявления пассажира, установлено, что данный товар не предназначен для личных, семейных, домашних и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности нужд физических лиц.