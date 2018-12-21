РИАМО – 21 дек. В подмосковном Чехове проходит профилактическая операция «Новый год», в ходе которой старшеклассникам рассказали о безопасном использовании пиротехнической продукции, а детей из младших классов ознакомили со спасательным оборудованием, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

В преддверии Нового года сотрудники Чеховского гарнизона пожарной охраны проводят комплекс профилактических мероприятий на объектах, задействованных в новогодних и рождественских торжествах, а также среди населения города.

«В рамках выездных заседаний Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав проводятся профилактические мероприятия в школах городского округа Чехов. Учащимся напоминают, что небрежность в обращении с пиротехническими изделиями может не только испортить праздничное настроение, но и причинить вред здоровью. Также им рассказывают о том, как провести новогодние и рождественские каникулы безопасно», – говорится в сообщении.

Для младших классов проводятся практические занятия, на которых можно изучить спасательное оборудование, познакомиться с первичными средствами пожаротушения. Всем школьникам вручается наглядная агитация.

В связи с тем, что в новогодние праздники возрастает количество несчастных случаев от несоблюдения правил пожарной безопасности в жилом секторе государственные инспекторы городского округа Чехов по пожарному надзору совместно с сотрудниками Чеховского управления соцзащиты проводят рейды по многодетным и социально незащищенным семьям.

«Сотрудники МЧС предупреждают об опасности использования неисправных отопительных систем, электрооборудования, напоминают алгоритм действий в случае возникновения пожара. Особое внимание уделяется предупреждению детской шалости с огнем, соблюдению правил пользования пиротехникой», – говорится в сообщении.

Благодаря таким мероприятиям сотрудникам МЧС удается привлечь внимание и детей, и взрослых к правилам безопасного поведения, предупреждению возгораний и других чрезвычайных ситуаций.