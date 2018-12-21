РИАМО - 21 дек. В столичном метро на станции «Таганская» два молодых человека избили сотрудника полиции, который сделал им замечание за нарушение общественного порядка, сообщила РИАМО в пятницу представитель пресс-службы ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

По ее словам, в ночь с 18 на 19 декабря два молодых человека, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на платформе станции «Таганская» Таганско-Краснопресненской линии, оказали сопротивление сотруднику полиции, пытавшемуся пресечь административное правонарушение. Злоумышленники избили стража порядка, нанеся ему множественные удары в область головы и тела.

«Следственными органами <…> расследуется уголовное дело в отношении двух молодых людей. В зависимости от роли каждого они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)», – сказала Иванова.

В настоящее время жизни и здоровью сотрудника правоохранительного органа ничего не угрожает. Задержанные дали признательные показания, добавила она.

«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении каждого из фигурантов», – отметила собеседник агентства.