РИАМО - 21 дек. На продуктовом рынке на юго-западе Москвы обнаружили около 22 килограммов запрещенных к ввозу в страну сыров из Франции, Нидерландов, Германии, продукцию уничтожили, говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

«Двадцатого декабря управлением Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям в процессе проверки на территории сельскохозяйственного рынка, расположенного по адресу: Москва, Новоясеневский проспект, дом 1 выявлена молочная продукция, запрещенная к ввозу на территорию Российской Федерации – сыры производства Франция, Нидерланды, Германия, общим весом около 22 килограммов», – говорится в сообщении.

Продукцию, в соответствии с действующим законодательством, изъяли из оборота и уничтожили механическим способом на технической площадке рынка.