РИАМО - 21 дек. Более 3 тысяч московских школьников в год смогут посещать новый детский технопарк «Траектория взлета», который создан на базе Московского авиационного института (МАИ), говорится в сообщении пресс-службы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы.

Специализация технопарка – инновационные технологии авиастроения. Школьники смогут изучать в нем основы цифровых технологий, осваивать беспилотные системы, 3D-моделирование и робототехнику.

«Обучающий курс по IT-разработке позволит слушателям научиться создавать веб-сервисы, игры, приложения и программировать роботов. В рамках курса по 3D-моделированию и промышленному дизайну школьники смогут ознакомиться с аддитивными технологиями в аэрокосмической отрасли и разработать собственную модель самолета или ракеты», – рассказала заместитель мэра Москвы в столичном правительстве – руководитель аппарата мэра и правительства Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на занятиях будет использоваться настоящее оборудование для исследований. Образовательные программы учитывают перспективные направления работы МАИ и потребности столицы в высококвалифицированных кадрах.

В следующем году в технопарке «Траектория взлета» будет вестись обучение по восьми образовательным программам. По итогам каждой программы слушатели реализуют персональный или командный проект. При успешной защите выпускных работ учащиеся получат до десяти дополнительных баллов к результатам единого государственного экзамена (ЕГЭ) при поступлении в Московский авиационный институт.