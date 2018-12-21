РИАМО - 21 дек. Кондитерская компания «Господарь» построит современную фабрику в подмосковном Лыткарине, инвестиции в проект превысят 200 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций и инноваций Московской области.

Для компании «Господарь» этот проект станет первым, где производственный объект будет построен с нуля, что позволит изначально внедрить на площадке все передовые стандарты и технологии.

«В декабре был подписан трехсторонний меморандум о сотрудничестве с дорожной картой по реализации проекта между инвестором, администрацией Лыткарино и Корпорацией развития Московской области. Проект будет реализован в муниципальном индустриальном парке Лыткарино. На строительную площадку инвестор выйдет уже в 2019 году», – говорится в сообщении.

Как отметил управляющий кондитерского дома «Господарь» Сергей Сурмач, фабрика станет образцово-показательной площадкой для коллег из отрасли, в том числе, и для ведущих иностранных производителей.

«Проект кондитерской фабрики позволит создать 150 новых рабочих мест в муниципалитете. Для правительства Московской области, которое решает задачу по сокращению маятниковой миграции, такие проекты всегда в приоритете», – отметил министр инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Он подчеркнул, что инвестор в полной мере получит полагающийся ему объем государственной поддержки, как по налоговым льготам, так и по субсидированию части затрат на оборудование и инженерную инфраструктуру.

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