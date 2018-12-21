РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 21 дек. В подмосковном Подольске инспекторы Госадмтехнадзора очистили от снега и наледи дорожки, ведущие к частному дому одинокой пенсионерки, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

В течение года Госадмтехнадзор Московской области проводит социальную акцию «Тропинка к дому», в ходе которой инспекторы ведомства добровольно оказывают помощь одиноко проживающим в частном секторе жителям пожилого возраста и маломобильным гражданам.

«В городском округе Подольск активными участниками акции стали инспекторы местного территориального отдела Госадмтехнадзора. Так, в микрорайоне Львовский на улице Центральная сотрудники надзорного органа помогли одинокой труженице тыла, 88-летней Евдокии Лепешкиной. Инспекторы очистили от снега и наледи дорожки, ведущие к дому, подходы к сараю и хозяйственным постройкам. Такая помощь оказывалась пенсионерке уже на протяжении года. В летние месяцы сотрудники отдела помогали в огороде, вскапывали и поливали грядки, разбирали сарай, оборудовали бочку для полива», – говорится в сообщении.

Благотворительная акция Госадмтехнадзора «Тропинка к дому» проходит во всех муниципальных образованиях региона. В нынешнем году акция стала серебряным лауреатом ежегодной премии губернатора Московской области «Наше Подмосковье». Всего с начала снежного периода зимы была оказана помощь 45 жителям области.