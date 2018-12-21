РИАМО - 21 дек. Со следующего года в Москве упраздняются непопулярные транспортные билеты «Единый» на 20 и 40 поездок и семь суток, пассажиры смогут заменить их билетом «Кошелек» карты «Тройка», а также «Единым» на 60 поездок, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

«Вместо билетов ТАТ на 60 поездок можно будет использовать безлимитный ТАТ на 30 дней. Его стоимость в 2019 году составит 1140 рублей, что ниже, чем стоимость ТАТ на 60 поездок в 2018 году», - добавляется в сообщении.

Со 2 января 2019 года проезд по транспортной карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте в Москве составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году. Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году.

Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей, срок действия билета с момента покупки составит 45 дней. «Единый» на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075 рублей, на 90 дней – 5430 рублей вместо 5190 рублей. Цена билетов «Единый» на 1-2 поездки не изменится.

Цена льготного билета для учащегося – школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380 рублей, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250 рублей.