РИАМО - 21 дек. Участки на Большом Москворецком мосту, на площади Васильевский Спуск, на улицах Москворецкая и Варварка закроют для движения транспорта 26 декабря, говорится в сообщении информационного центра Транспортного комплекса города.

«Участок: Большой Москворецкий мост, площадь Васильевский Спуск, Москворецкая улица, улица Варварка. Особенности: полное перекрытие. Период: 26 декабря с 08:30 до 15:00», – говорится в сообщении.

Перекрытия будут действовать в связи с проведением общероссийской новогодней елки в Государственном Кремлевском дворце.