РИАМО - 21 дек. Водитель и кондуктор одного из подмосковных автобусов «Мострансавто» во время планового осмотра салона нашли документы и 40 тысяч рублей, принадлежащих пожилой женщине, сотрудники транспортной компании вернули их владелице по указанному в документах адресу, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы ГУП «Мострансавто».

«Завершив очередной рейс на маршруте №46 «Скоропусковский – Сергиев Посад (Скобяной поселок)», водитель Владимир Кузнецов и кондуктор Валентина Кантемир, сотрудники автоколонны №1791 Сергиева Посада, проводили положенный по инструкции осмотр салона автобуса. Между сиденьями заметили плетеную сетку-авоську, из которой выпали продукты и связка документов, среди которых находилась крупная сумма денег», – отметил собеседник агентства.

Всего было найдено 40 тысяч рублей. Водитель посмотрел на адрес, указанный в документах, и принес сумку со всем содержимым пожилой женщине.

«81-летняя бабушка, только вернувшись домой, заметила, что сумки с документами, продуктами и 40 тысячами рублей в руках нет. Сначала подумала, что забыла авоську на скамейке, ожидая автобус. Как отметила пенсионерка, она пыталась отблагодарить водителя, но тот от всего отказался, а на работе никому о случившемся не рассказал, посчитав рядовым случаем», – уточнил сотрудник пресс-службы.

На следующий день женщина приехала в автоколонну и написала благодарность в адрес Владимира Кузнецова и Валентины Кантемир.