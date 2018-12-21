РИАМО - 21 дек. Управление Росреестра по Московской области в ноябре по заявлениям 2,6 тысячи собственников недвижимости в регионе внесло в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) отметки о запрете на проведение сделок без личного участия, говорится в сообщении пресс-службы управления.

Всего с начала 2018 года в Подмосковье внесено в ЕГРН более 23,1 тысячи подобных отметок.

«Возможность наложить запрет на проведение сделок без личного участия у собственников недвижимости появилась с момента вступления в силу федерального закона №250-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части государственной регистрации прав и государственного кадастрового учета объектов недвижимости», принятого в 2013 году», – отмечается в сообщении.

В материале уточняется, что использование подложных документов один из самых распространенных способов незаконного отчуждения дорогостоящих объектов подмосковной недвижимости.

«Надежной страховкой от действия мошенников может стать запрет на любые действия с недвижимостью без личного присутствия собственника», – подчеркивается в сообщении.

Услуга по внесению в ЕГРН сведений о запрете на сделки без личного участия оказывается бесплатно. Обратиться с заявлением можно в любой удобный Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Московской области.