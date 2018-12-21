РИАМО - 21 дек. Со 2 января 2019 года проезд по транспортной карте «Тройка» в метро и на наземном транспорте в Москве составит 38 рублей за поездку вместо 36 рублей в 2018 году, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.

В 2019 году не изменится стоимость билетов «Единый» на 1-2 поездки. Стоимость других билетов вырастет на уровне инфляции. В целом в 2019 году тарифы на проезд в транспорте Москвы изменятся в пределах 5,1%.

«Стоимость билета «Единый» на 60 поездок составит 1900 рублей вместо 1765 рублей. Срок действия билета с момента покупки составит 45 дней, так как большинство пассажиров успевают использовать билет быстрее», - говорится в сообщении.

Проезд по тарифу «90 минут» на карте «Тройка» составит 59 рублей – на три рубля больше, чем в 2018 году.

В материале поясняется, что вопрос о необходимости увеличения тарифов подняли крупнейшие перевозчики Москвы. Это связано с инфляцией, ростом цен на электроэнергию, топливо, запчасти.

«Рост расходов только на дизельное топливо за 2018 год составил 26,7%, а важные запчасти для автобусов подорожали примерно на треть. Кроме того, расходы увеличились в связи с активным расширением метрополитена – в 2018 году открыто 15 станций, а также постоянным развитием маршрутной сети города, добавлением новых маршрутов и остановок. Мы окажем поддержку перевозчикам, поэтому тарифы на проезд в городском транспорте Москвы изменятся только в пределах 5,1%, что примерно соответствует среднегодовому уровню инфляции. Мы внимательно анализируем расходы городских перевозчиков на постоянной основе и не допускаем необоснованного роста тарифов», – отметили в пресс-службе Дептранса.

В 2019 году также изменится стоимость безлимитных билетов. «Единый» на 30 суток будет стоить 2170 рублей вместо 2075 рублей, на 90 дней – 5430 рублей вместо 5190 рублей.

Цена льготного билета для учащегося – школьников, студентов, ординаторов и аспирантов на месяц в метро составит 395 рублей вместо 380 рублей, на наземный транспорт – 260 рублей вместо 250 рублей.

«Безлимитные билеты по-прежнему остаются самыми дешевыми в России, а льготные для учащихся – самыми выгодными», – поясняется в материале.

Проездные «Единый» на 20, 40 поездок и 7 суток отменят в Москве>>