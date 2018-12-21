РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 21 дек. Подольское предприятие ОАО «ПЭМЗ» в 2019 году планирует поставить 20 современных зенитных комплексов, сообщил «РИАМО в Подольске» директор по спецоборудованию ОАО «ПЭМЗ» Максим Тулкин.

Подольский электромеханический завод в пятницу отметил свой 100-летний юбилей. Предприятие было создано в качестве главной монтажной организации министерства оборонной промышленности для выполнения специальных монтажных и пусконаладочных работ. Сегодня в его стенах выпускают современное модернизированное военное оборудование, а также многое другое.

«В рамках нашей деятельности мы занимаемся модернизацией классического зенитного комплекса, который стоял на вооружении еще советской армии. У нас разработана модернизированная модифицированная версия, которая отличается от классической зенитной установки системой наведения, электропитания и многим другим и оптимизирует процесс поиска и захват цели. Соответственно это обеспечивает всепогодное и круглосуточное применение данной установки. В 2019 году мы планируем поставить 20 единиц данной техники», – сказал Тулкин.

Он добавил, что также данный зенитный комплекс есть и в артиллерийско-ракетном варианте. Установка применяется для охраны объектов, поражения низколетящих самолетов. А также применяется в проекте «САМУМ» (Сверхмобильной артиллерийской многоцелевой установки модернизированной).

В частности, установка данного комплекса на модернизированный и усовершенствованный автомобиль, созданный на базе автомобиля «Урал», делает его более мобильным в условиях плохой проходимости.

«Последние годы мы особенно много сотрудничаем с этим предприятием, поставляя продукцию на экспорт. Мы видим значительный рост качества продукции и желание конструкторов разрабатывать новое. Например, они из старой пушки, благодаря своим разработкам, делают современный зенитный комплекс, который позволяет бороться с маловысотными целями», – отметил представитель компании «Рособоронэкспорт».