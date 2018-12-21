РИАМО - 21 дек. В международном аэропорту «Шереметьево» 24 и 25 декабря проведут торжественную встречу школьников из нескольких регионов России, которые прибудут на главное новогоднее представление страны, говорится в сообщении пресс-службы воздушной гавани.

«Двадцать четвертого и 25 декабря международный аэропорт «Шереметьево» организует торжественную встречу и приоритетные условия обслуживания для групп школьников из Абакана, Магадана, Красноярска, Южно-Сахалинска, Симферополя, Астрахани, Ханты-Мансийска, Перми, Петропавловска-Камчатского, Хабаровска, Сургута, Владивостока и Нижневартовска. Всего в аэропорт «Шереметьево» ожидается прилет на главное новогоднее представление страны 970 детей и свыше 100 сопровождающих лиц», – отмечается в сообщении.

В аэропорту создан и функционирует оперативный штаб по организации обслуживания детей, прибывающих на общероссийскую новогоднюю елку в Государственном Кремлевском дворце.

«Специально для маленьких пассажиров будут обеспечены максимально комфортные условия для прохождения формальностей, а также быстрой обработки и погрузки в автобусы багажа», – уточняется в материале.

Сотрудники аэропорта и авиакомпаний окружат юных пассажиров персональным вниманием и заботой, а праздничное декорирование в индивидуальном стиле для каждого терминала поддержит у детей новогоднее счастливое настроение.

«Праздничную атмосферу для пассажиров и гостей создают роскошные рождественские ели, сияющие шары и гирлянды, стилизованные пряничные самолеты, чемоданы и другие атрибуты путешествий и Нового года», – подчеркивается в сообщении.

Особое внимание в декорировании уделено детям: в залах дополнительно к классическим рождественским украшениям открыты три фотозоны со сказочными оленями, медведями и подарками.

«Каждый ребенок может сделать памятную фотографию на фоне десятиметровой зимней красавицы, установленной в терминале B», – заключается в материале.